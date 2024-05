Milan, le prime immagini di Kirovski in città

Jovan Kirovski è già a Milano per costruire il Milan del futuro, in attesa dell'annuncio ufficiale del suo arrivo al club rossonero. Pomeriggio di lavoro per il nuovo dirigente insieme al responsabile dell'area sportiva, Geoffrey Moncada. Kirovski - ex dirigente degli Los Angeles Galaxy, si occuperà di giovani con un occhio di riguardo alla squadra Under 23.

Milan, il punto dopo l'incontro tra Moncada e Kirovski

Jovan Kirovski è l'uomo incaricato dal club per lavorare in particolar modo sui giovani e sulla squadra Under 23. Questi i temi trattati nell'incontro odierno con Geoffrey Moncada. L'ex ds dei Los Angeles Galaxy è colui che portò Zlatan Ibrahimovic negli Stati Uniti.

Quello dell'U23 è un progetto voluto fortrmente dal Milan. Ad allenarla sarà Daniele Bonera. Non ci sono più dubbi, quindi, con i rossoneri che saranno il terzo club di Serie A dopo Juventus e Atalanta ad avere una seconda squadra in Lega Pro.

Resta da capire ancora il discorso che riguarda l'iscrizione al campionato. Il club farà richiesta e poi si vedrà se riusciranno a essere ammessi alla prossima Lega Pro, con il primo slot libero che spetterebbe a loro. Di conseguenza, ci sarebbe la riduzione delle speranze di ripescaggi e riammissioni per le squadre di Serie C e D