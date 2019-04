Milan-Udinese, le ultimissime di formazione: tre novità per Gattuso

Gennaro Gattuso cambia il volto del suo Milan in vista del match con l'Udinese, che apre il programma della trentesima giornata del campionato di Serie A. L'allenatore rossonero modifica modulo e uomini per la sfida con i bianconeri, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1.

Secondo quanto raccolto da Peppe Di Stefano di Sky Sport, in difesa restano fuori i due esterni Calabria e Rodriguez, al loro posto ecco Abate e Laxalt. A centrocampo confermato Biglia davanti alla difesa, con Bakayoko e Çalhanoglu ai suoi lati. Fuori causa invece Kessié, tornato a casa per un fastidio al ginocchio e dunque nemmeno in panchina questa sera contro l'Udinese. Paquetà agirà nell'insolita posizione di trequartista, mentre davanti spazio alla coppia formata da Piatek e Cutrone, pronti a giocare insieme per la prima volta dall'inizio.

La probabile formazione del Milan:

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Çalhanoglu; Paquetà; Piatek, Cutrone;