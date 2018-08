Milan, terminate le visite di Higuain: le immagini

Ieri la chiusura della trattativa, oggi la giornata delle visite mediche e poi delle formalità di rito. Si sta concludendo la maxi operazione tra Milan e Juventus, in attesa delle ufficialità queste sono le ore delle visite mediche.

Terminate quelle di Gonzalo Higuain, arrivato in mattinata a La Madonnina per i test fisici. Il 'Pipita' ha anche indossato per la prima volta i colori rossoneri ed è pronto per firmare con il Milan.

Sono ancora in corso, invece, le visite mediche di Mattia Caldara.





