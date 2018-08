Higuain, primo post da giocatore del Milan: "Contento di essere qui"

Primi sorrisi e foto con la nuova maglia rossonera addosso. Gonzalo Higuain ha affidato ad Instagram le prime 'parole' da giocatore del Milan. Sorrisi e corse in campo a Milanello per ritrovare la forma e farsi trovare pronto al rientro della squadra e di Gattuso. Tra una corsa e l'altra c'è anche il tempo per riabbracciare un amico e compagno di nazionale: Lucas Biglia.

Le foto postate sul social network sono state accompagnate da una scritta che sicuramente farà felici i suoi nuovi tifosi: "Prima giornata di allenamento con il Milan. Sono molto contento di essere qui. Bello rincontrarti amico mio Lucas Biglia. Buona giornata a tutti".





[instagram id="BmA8Fxmg1Vy"]