Milan, Maldini vuole portare Tare e Boban in rossonero

Maldini sta tracciando la via per il Milan del futuro, lavora e studia per migliorare la società rossonera. A partire dalla squadra dirigenziale, che nei piani dell’ex capitano rossonero potrebbe avvalersi delle aggiunte di Igli Tare come direttore sportivo e di Boban, per cui si sta lavorando per un ritorno a Milano in una veste ancora da delineare con precisione. Maldini ha scelto queste due figure.

Maldini ci sta provando, Tare è combattuto: non vorrebbe lasciare la Lazio, soprattutto a mercato già iniziato, ma la proposta del Milan è seria e forte. Boban per quanto filtra sta valutando l’idea di lasciare la Fifa per tornare in rossonero. In attesa di conferme definitive sembra ormai definito il piano di Maldini: portare Tare e Boban in rossonero.