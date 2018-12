Milan, Suso espulso con la Spal: salterà la Supercoppa

Aveva corso questo rischio Calhanoglu, dovrà invece scontare la squalifica Suso. L'attaccante spagnolo, espulso durante la partita contro la Spal, non resterà fermo nella partita contro il Genoa, alla ripresa del campionato prevista per il 21 gennaio, ma prima: in Supercoppa. Contro la Juventus, nella gara che si giocherà a Jeddah (Arabia Saudita) il prossimo 16 gennaio, il numero 8 rossonero non potrà essere a disposizione di Gattuso.

Il regolamento della Serie A prevede infatti che le squalifiche maturate in campionato debbano essere scontate proprio in occasione della prima gara ufficiale utile, compresa la Supercoppa. Non a caso la preoccupazione di Gattuso per questa estate era proprio questa: Calhanoglu, che era stato ammonito (già diffidato) nell'ultima gara di campionato contro la Fiorentina, avrebbe dovuto saltare la supersfida contro la Juventus prevista originariamente per l'estate. La data era stata poi posticipata al 16 gennaio e sarà in quella partita che non ci sarà Suso, che l'allenatore rossonero aveva appena recuperato da un infortunio.