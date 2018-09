Milan, gli aggiornamenti sulle condizioni di Cutrone

La gara amichevole dell'Italia Under 21 contro l'Albania si è conclusa in anticipo per Patrick Cutrone, costretto a lasciare il campo a Cerri al 34' per un dolore alla caviglia che non gli ha permesso di continuare a giocare. Secondo la prima diagnosi, l'attaccante del Milan soffre un leggero trauma distorsivo che verrà valutato meglio nelle prossime ore, per capire se il giocatore sarà a disposizione di Gattuso nel prossimo match.

Non dovrebbe comunque trattarsi di nulla di preoccupante, con la lastra che è già stata fatta e ha dato esito negativo. Nella giornata di domani Cutrone, che ha calciato e ha poi appoggiato male il piede sinistro, farà una risonanza magnetica per scrupolo una volta tornato a Milano ma dovrebbe essere a disposizione già per la prossima gara di campionato, quando il Milan affronterà il Cagliari ancora in Sardegna - dove oggi giocava l'Under 21 di Di Biagio.