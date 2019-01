Ancelotti: "Allan resta, il Napoli non ha necessità di venderlo"

Tra campo e mercato. Il Napoli prepara la sfida di San Siro contro il Milan, a chiusura di una settimana caratterizzata dalle voci di mercato su Allan. Alla fine il brasiliano resterà in azzurro, con la società del presidente De Laurentiis che ha resistito nonostante le insistenze del PSG (non è arrivata l'offerta da 100 milioni del club francese). Il centrocampista non partirà con la squadra per Milano, ma sarà a disposizione di Ancelotti anche nella seconda parte di stagione:

"Non figura tra i convocati per domani perché la sua settimana è stata travagliata, s'è allenato poco e preferiamo tenerlo qui per allenarsi in vista della gara di martedì - ha dichiarato l'allenatore azzurro in conferenza stampa - L'unica cosa che so è che rimane, fortunatamente. Nulla di più, è importante per noi, lo è sempre stato e lo sarà ancora di più. Trattenerlo non è stato difficile. Era tutto chiaro, non c'era la necessità del club di venderlo. Poi c'è stata questa prospettiva della volontà del PSG di prenderlo e si passa alle condizioni ed alle richieste. Giocatore influenzato? No, la società ha accolto le esigenze del giocatore di trasferirsi se ci fossero state le condizioni, ma il giocatore ne è consapevole e non avremo problemi".

Sul resto del mercato: "Non c'è invece Rog tra i convocati, ma lì il discorso è diverso, ha preso un colpo ma la sua posizione è ancora incerta perché può andare via in prestito, ma alle condizioni del Napoli, non di altri. Siamo molto attenti a quello che succede in giro per l’Europa. Fornals lo stiamo seguendo ma non è l’unico, fa parte di una lista di giocatori giovani e promettenti che stiamo seguendo con interesse. Lozano è forte e fa parte di quella lista".

Per Ancelotti un doppio, emozionante ritorno a San Siro: "Mi fa piacere tornare a Milano, non vorrei mai giocarci per una questione affettiva ma facciamo questo lavoro e non possiamo sottrarci. A Gattuso sono molto legato, è stato un giocatore importante per me. In campionato siamo ancora in lotta, anche se c’è distanza, mentre martedì sarà diverso. Sono due gare importanti entrambe, non stiamo pensando già alla Coppa Italia. Domani schiererò la migliore formazione possibile. Ci siamo allenati molto bene, sono convinto che domani lo mostreremo sul campo. Mi aspetto una gara di sostanza e matura come abbiamo già fatto.

Insigne l’ho visto bene in questi giorni, mi aspetto che faccia a Milano quello che sa fare. Ha avuto un calo dopo novembre ma per come si è allenato mi sembra recuperato al meglio. Fabián ha giocato bene in quel ruolo contro la Lazio, ha fatto vedere quelle che sono le sue qualità e le sue caratteristiche. Non è un Pirlo o un Hamsik, ma un centrocampista moderno che può giocare ovunque. Come lui ne abbiamo tanti, questo aumenta il valore della rosa. Voi non mi avete creduto quando l’ho detto in passato, ma con la Lazio abbiamo mostrato tutte le qualità di questo gruppo. Anche prima abbiamo fatto ottime partite, come quella con il Liverpool o con il Psg a Parigi.

Koulibaly capitano a Milano? Possiamo pensarci, ma non vogliamo enfatizzare troppo la cosa: se giocherà Hamsik sarà lui il capitano, altrimenti Insigne o Callejon e Albiol. Vedremo. Credo che il problema razzismo ora sia all’attenzione di tutti. Speriamo che non succeda nulla a Milano, ma se qualcosa dovesse accadere mi auguro che tutti facciano qualcosa per risolvere la cosa. Ho un contratto di tre anni, sono appena passati sei mesi e non ne abbiamo mai riparlato. Non ci sono sirene intorno a me o intorno alla società . A Napoli sto molto bene, ma sta bene anche il Napoli con me (ride)".