Chi è Maignan, il portiere bloccato dal Milan che Ibra prendeva a pallonate

Il Milan ha bloccato Maignan del Lille per 12 milioni di euro più bonus: se Donnarumma non rinnova, i rossoneri chiuderanno l'operazione

Da piccolo tifava Liverpool, il suo idolo era Gerrard e sognava di diventare attaccante. Mike Maignan adesso ha 25 anni, gioca nel Lille ed è uno dei migliori portieri nel panorama francese (già nel giro della della nazionale di Deschamps).Tanto che il Milan lo ha bloccato nel caso in cui non si trovasse l’accordo con Donnarumma per il rinnovo del contratto che scadrà a giugno: operazione da 12 milioni di euro più bonus.

CRESCITA E MATURITÀ

Maignan è nato a Cayenne, nella Guyana francese, ma è cresciuto a pochi chilometri da Parigi, a Villiers-le-Bel, un comune di poco più di 20.000 abitanti. Da piccolo era caloroso ed espansivo, ma anche agitato e poco concentrato. Sognava di giocare in attacco, ma in una partitella con gli amici fece il portiere e capì che il suo futuro sarebbe stato tra i pali e con i guanti. Tanto che intorno ai 12 anni aveva già gli occhi addosso delle migliori accademie francesi: la INF Clairefontaine (una delle migliori scuole calcio di Francia) e il PSG su tutte. Ma i voti a scuola erano bassi. Da qui la svolta richiesta dai club interessati: “O cambi atteggiamento o da noi non vieni”. Messaggio recepito. Maignan capisce di dover cambiare atteggiamento per inseguire i propri obiettivi. Il PSG lo ingaggia. Il sogno ha inizio.

IL SUO PERCORSO

Nella capitale vince il campionato U17 con Rabiot e Kimpembé, e nel 2013 firma il suo primo contratto professionistico. Entra presto in prima squadra ma è terzo nelle gerarchie di Laurent Blanc. Davanti a lui ci sono Nicolas Douchez ma soprattutto Salvatore Sirigu, idolo del pubblico parigino. Nel 2015 decide di andarsene. Si trasferisce a Lille, dove sta nascendo un progetto che valorizza i giovani come lui. Dopo altre due stagioni in panchina (il titolare era il nigeriano Enyeama), arriva il suo momento: nel 2017 si prende il posto da titolare e non lo perderà più. L’anno successivo contribuisce al ritorno in Champions dei Dogues, con 38 partite disputate, soli 33 gol subiti e 15 partite concluse a rete inviolata. A fine stagione sarà eletto miglior portiere della Ligue 1. Quest’anno la sua porta è tuttora la meno battuta di tutto il campionato, con soli 22 gol incassati in 34 partite. Sicurezza.

E QUEL PASSATO CON IBRA...

Al Lille ora è diventato inamovibile, e in Francia è il 4° portiere dietro a Lloris, Mandanda e Areola. Contratto in scadenza nel 2022 e il Milan lo ha bloccato, in attesa di capire quale sarà il futuro di Donnarumma. A Milanello potrebbe ritrovare Ibrahimovic, un attaccante che lo ha già messo a dura prova ai tempi del PSG. Maignan era un ragazzino, Ibra già una star: “In allenamento mi prendeva a pallonate. Quando mi faceva gol mi diceva ‘Portiere di m***’, provocandomi, ma quando paravo i suoi tiri gli rispondevo alla stessa maniera, ‘Attaccante di m***’. Questo lui lo apprezzava perché vedeva il mio carattere forte”, raccontava a France Football. A giugno Ibra sarebbe sicuramente contento di poterlo prendere di nuovo a pallonate. E Maignan di parargli le sue sassate, per potergli dimostrare di essere cresciuto ancora. Ed essere da Milan.