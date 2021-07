Rinnovo Kessié, l'esito del primo incontro tra il Milan e l’agente

Un faccia a faccia per discutere del rinnovo di contratto di Franck Kessié, in scadenza nel 2022.

L’agente del centrocampista rossonero, George Atangana, ha incontrato i dirigenti del Milan per parlare del futuro del suo assistito: un incontro che era stato fissato nei giorni scorsi e che è avvenuto proprio in queste ore.

L’incontro è stato interlocutorio ma sereno, anche rispetto al primo fra avvenuto lo scorso marzo. Entrambe le parti si sono dimostrate più disponibili, nonostante l’accordo non sia stato ancora trovato. Per quello serviranno nuovi incontri.

Volontà chiara dei rossoneri

Il Milan nelle scorse settimane ha più volte ribadito la volontà di blindare il centrocampista ivoriano – oggi impegnato con la sua nazionale alle Olimpiadi – e da parte di Kessié sono arrivati segnali chiari che vanno nella stessa direzione.

Kessié e il desiderio Milan

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi, Kessié ha pubblicamente espresso il desiderio di proseguire in rossonero: “Sono orgoglioso di aver scelto il Milan e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre.

Quando torno dalle Olimpiadi sistemo tutto. Non ci saranno problemi, io mantengo sempre la parola. La società ha sempre saputo che la mia volontà è quella di restare in rossonero”, le sue parole.