​Milan, incontro tra Leonardo e l'agente di Higuain

Dovrebbe essere già in corso l'incontro tra Leonardo e Nicolas Higuain, il fratello-agente del Pipita.



Parti a colloquio per cercare l'intesa per il trasferimento in rossonero dell'attaccante argentino e per fare un'offerta economica che possa accontentarlo.

Tutto ruota intorno a questo incontro. Ce n'è stato un altro in giornata, tra i dirigenti della Juventus e Nicolas Higuain in cui era già stata ribadita la volontà di cedere l'attaccante, confermando come soluzione più concreta quella del prestito oneroso che tuttavia non convince del tutto i fratelli Higuain.

Questo incontro con Leonardo, dunque, sarà importante da questo punto di vista e utile per convincere il Pipita del fatto che questa formula sarà necessaria solo per questioni di bilancio.

Parti sempre al lavoro dunque per l'operazione Higuain, legata allo scambio Bonucci-Caldara sempre sull'asse Milan-Juventus.