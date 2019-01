Milan, dal classe 2000 Abanda al sondaggio per Kean: il punto

Milan al lavoro su diversi fronti: tentativi per Sensi (con il Sassuolo) e Carrasco del Dalian Yifang sono avvenuti e verranno ancora fatti. Tuttavia per il primo, il club neroverde non accetta un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto; per il secondo invece il nodo è l'ingaggio: il giocatore guadagna 10 milioni di euro netti e, nonostante gradisca la destinazione Milan, non intende rinunciare a quanto percepisce.



E' stato fatto un sondaggio per Kean, giocatore che piace molto a Gattuso. La Juventus però è stata chiara e non intende cedere il giocatore, nemmeno in prestito.

Il Milan comunque resta al lavoro sui giovani e sta provando a chiudere per Leroy Abanda a parametro zero: si tratta di un terzino sinistro classe 2000 del Monaco.

Inoltre, per giugno, il Milan si è inserito anche nella corsa a Barella.