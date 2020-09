Milan, passi avanti per Hauge

Milan-Hauge, passi importanti in avanti in attesa di domani che potrebbe essere la giornata decisiva.

Bodø/Glimt ha già dato l'ok al trasferimento, ma il Milan deve ancora battere la concorrenza di altri club importanti come il Manchester United e i due esponenti europei del gruppo Red Bull, Lipsia e Salisburgo.

quando far arrivare il talento a Milano in caso di accordo: il campionato norvegese finisce a metà dicembre e si potrebbe scegliere, al posto dell'acquisto immediato, una soluzione con permanenza di Hauge fino alla fine dell'anno solare al Bodø/Glimt, per fargli terminare al meglio un percorso che con grandi probabilità lo vedrebbe vincere il titolo in Norvegia.