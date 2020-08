Milan, per Bakayoko si punta su prestito oneroso con diritto di riscatto

Concreta la pista che porta a un ritorno al Milan di Bakayoko, centrocampista classe 1994 che in rossonero ha già giocato durante la stagione 18/19. Quest’anno ha indossato la maglia del Monaco ma il suo cartellino è di proprietà del Chelsea.

La chiave per provare a soddisfare le richieste del club inglese può essere offrire un prestito oneroso (intorno ai 3 milioni) con riscatto sui 35.

Bakayoko in stagione ha raccolto 23 presenze e un gol. In rossonero, pur avendo incontrato delle difficoltà all'inizio, chiuse l'anno scendendo in campo ben 42 volte.

