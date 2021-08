Milan, Adli sta svolgendo le visite mediche dopo l'arrivo in Italia. FOTO e VIDEO

Il centrocampista francese è arrivato oggi a Milano, in questi minuti sta svolgendo le visite mediche alla Clinica Madonnina

Yacine Adli sta per diventare un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista è atterrato a Milano questo pomeriggio per completare il suo passaggio al club rossonero.

Adli, arrivo a Milano e visite mediche con il Milan

Dopo l'arrivo all'aeroporto di Linate, Adli si è recato alla Clinica Madonnina per svolgere i test medici e le visite di rito.

Una volta completati, il giocatore si legherà ai rossoneri e poi farà ritorno al Bordeaux in prestito. L'operazione con il club francese si è conclusa sulla base di 10 milioni di euro, bonus compresi.

Milan, le ultime su Faivre

Intanto la dirigenza rossonera continua a lavorare alla pista Faivre, anche se non è stata ancora raggiunta un'intesa col Brest. Questo però potrebbe essere il giorno decisivo per l'esito della trattativa, perché altrimenti il Milan è pronto a muoversi su un altro profilo.

Non trova conferma la pista che porta a James Rodriguez, come riportato da alcuni media in Sudamerica.