Le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori per NK Celje-Fiorentina, andata dei quarti di finale di Conference League

La squadra di Raffaele Palladino è pronta a scendere in campo per i quarti di finale di Conference League. Per i viola, è tempo di Celje.

I toscani sono reduci dal pareggio al Franchi contro il Milan, e hanno confermato l’ottavo ponto in Serie A proprio davanti ai rossoneri. Per gli sloveni del Celje (attualmente al quarto posto nella 1. SNL) è stata invece rinviata a data da destinarsi la partita d’alta classifica contro il Maribor, e sono pronti adesso all’appuntamento con la storia.

Gli allenatori di entrambe le squadre schierano in campo la loro miglior formazione per cercare di arrivare alla gara del ritorno con un leggero vantaggio. I toscani di Palladino per confermare l’ottimo trend e il positivo momento di forma dell’ultimo periodo; gli sloveni, per continuare l’appuntamento con la storia.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Come arrivano le due squadre

I toscani vengono come detto dal pareggio subito in rimonta per 2-2 contro il Milan, e hanno raccolto 10 punti nelle ultime 5 di Serie A. Attualmente l’ottavo posto sembrerebbe consolidato, e la voglia di riaffermarsi in Europa dopo le ultime annate non sarà sicuramente calata.

Stesso trend anche per il Celje, che nelle ultime 5 del campionato sloveno ha raccolto 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Da recuperare, come detto, la partita contro il Maribor.

Le formazioni ufficiali di Nk Celje-Fiorentina

CELJE (4-3-3): Ricardo Silva; Nieto, Vuliksevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnik, Svetlin; Delaurier-Chaubet, Matko, Seslar. Allenatore: Albert Riera.

A disposizione: Kolar, Dulca, Lhernault, Kouter, Gobec, Iosifov, Edmilson, Zuzek, Bejger

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Moreno, Adli, Cataldi, Mandragora, Folorunsho; Zaniolo, Beltran. Allenatore: Raffaele Palladino

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Dodo, Gudmundsson, Kean, Richardson, Fagioli, Baroncelli, Caprini, Parisi