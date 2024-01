Milan, avviati i contatti per Adarabioyo: la situazione

Il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato continua a lavorare per rinforzare la propria difesa. Martedì 23 gennaio è previsto a Milanello un meeting tra la dirigenza, rappresentata da Moncada e D'Ottavio e Stefano Pioli. Oltre ai nomi di Lenglet e Brassier, nelle ultime ore il Milan ha avviato i contatti per Adarabioyo del Fulham.

Il punto sulla difesa del Milan

Nella lista del Milan, quello di Clement Lenglet resta il primo nome. Il difensore classe 1995 è di proprietà nel Barcellona ma attualmente in prestito all'Aston Villa: si aspetta l'eventuale ok degli inglesi. Oltre al francese, la società rossonera resta vigile su Brassier, nel caso in cui il Brest dovesse abbassare le proprie richieste.

La novità per quanto riguarda la difesa riguarda Adarabioyo. Centrale difensivo inglese classe 1997, il suo contratto con il Fulham è in scadenza a giugno. Moncada ha avuto un contatto con il fratello e agente del giocatore per capire le condizioni per un eventuale trasferimento.

Il Milan sembrerebbe più interessato per l'arrivo in estate, una volta terminato il contratto, del difensore, ma non è da escludere anche un possibile arrivo a gennaio, con il pagamento di un indennizzo al Fulham. Quello rossonero non è l'unico club interessato al giocatore, che in stagione in Premier League ha giocato nove partite, segnando un gol.