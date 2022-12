Lecce, forte interesse per Maleh: la situazione

Il Lecce per il centrocampo è interessato a Maleh della Fiorentina. Per il giocatore sono stati già avviati i primi contatti

Il calciomercato è pronto a entrare nel vivo. Prima dell'inizio ufficiale della sessione invernale, le squadre di Serie A hanno già iniziato a muoversi, come il Lecce. La squadra salentina infatti è molto interessata a Maleh della Fiorentina. Per il giocatore sono stati già avviati i primi contatti tra le società.

Lecce, interesse per Maleh: già avviati i contatti con la Fiorentina

Il Lecce è stata protagonista di una prima parte di campionato positiva, con la squadra che ha raccolto 15 punti in altrettante partite, trovandosi a otto punti di distanza dalla zona retrocessione. Per il mercato di gennaio, la squadra salentina punta a rinforzare il proprio centrocampo. Il primo nome sulla lista del Lecce è quello di Youssef Maleh.

Classe 1998, il centrocampista italo-marocchino è di proprietà della Fiorentina, dove gioca dal 2021, dopo aver conquistato la promozione in Serie A con il Venezia. Per lui, il Lecce ha già avviato i contatti.

Alla prima stagione alla Fiorentina, la stagione 2021-22 Maleh ha giocato 28 partite di Serie A, segnando 2 gol e servendo due assist. In quella in corso, invece, sono 7 le presenze in campionato (due da titolare), oltre a tre in Conference League.