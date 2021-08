Lyanco, in corso le visite mediche con il Southampton

Giornata di visite mediche per il difensore ex Torino che diventerà ufficialmente un giocatore del Southampton.

Lyanco saluta ufficialmente il nostro campionato e diventa un giocatore del Southampton. Il difensore ex Torino sta infatti svolgendo le visite mediche per poi potersi aggregare alla formazione guidata da Hasenhuttl.

Operazione a titolo definitivo, con il club inglese che verserà circa 7.5 milioni di euro più 2.5 di bonus nelle casse del club di Urbano Cairo. I “Saints” non erano l’unico club di Premier League interessato al brasiliano: su di lui, infatti, c’era anche il Watford.

Decisiva è stata la volontà del giocatore di trasferirsi in Inghilterra. Lo aveva già comunicato alla società che lo ha accontentato. Ora è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Southampton.



Lyanco ha collezionato 53 presenze con la maglia del Torino. Nella sua esperienza italiana il difensore ha vestito anche la maglia del Bologna nella stagione 2018/19, squadra in cui si trasferì in prestito. Nell’ultima stagione è sceso in campo 25 volte, tra campionato e Coppa Italia, realizzando una rete.