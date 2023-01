Oltre al mercato in entrata, in casa Torino c'è da monitorare la situazione legata a Sasa Lukic.

Il Fulham vuole Sasa Lukic

Arrivano delle sirene dalla Premier League per il Torino: il Fulham, infatti, vuole Lukic. E' in arrivo un'offerta dall'Inghilterra per il club granata.

Vedremo come il Torino reagirà a quest'offerta e se l'arrivo di Ilic potrebbe essere compensato dall'uscita di Lukic.

