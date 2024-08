Mancano pochi giorni alla fine del mercato e le squadre di tutta Italia continuano a muoversi per rinforzarsi in vista della nuova stagione. Fra le squadre più impegnate in questo senso c'è il Napoli.

Napoli, passi avanti sui diritti d'immagine di Lukaku: i dettagli

Per Romelu Lukaku del Chelsea le parti si stanno avvicinando sempre di più all'accordo per i diritti d'immagine. In serata ci sono stati ulteriori contatti per risolvere la questione, che è ormai agli ultimi dettagli. Domani ultimi passaggi per chiudere e organizzare il programma del viaggio per Napoli.