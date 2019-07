L'Inter annuncia: Icardi non parte per la Cina

Mauro Icardi è sempre più lontano dall'Inter. Il club nerazzurro ha annunciato che l'attaccante argentino, oltre ad aver lasciato in anticipo il ritiro di Lugano, non prenderà parte alla tournèe estiva in Cina. Ecco il comunicato: "Mauro Icardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano. Il club e l’attaccante argentino hanno preso questa decisione di comune accordo. Icardi proseguirà il suo percorso di ricondizionamento atletico nei prossimi giorni e non prenderà parte al Summer Tour in Asia".