Lazio, Inzaghi: "Immobile ci sarà. Var? Noi facciamo scuola"

Ripartire dopo il ko contro la Spal: è questo l’obiettivo della Lazio che domenica alle ore 18 affronterà il Sassuolo all’Olimpico. “Domani affronteremo una gara importante contro un avversario giovane e frizzante. Avevamo preparato bene la gara di mercoledì, dovevamo essere più cinici e spietati”, ha ammesso Simone Inzaghi in conferenza stampa.

L’allenatore della Lazio risponde poi così a una domande sulle critiche a Immobile: “Sono soddisfatto di Ciro, così come di Caicedo e Correa: domani Immobile ci sarà, è un valore aggiunto per questa squadra e lo sarà sempre, ha la mia completa fiducia, devo decidere il suo partner. Ieri e oggi i ragazzi si sono allenati bene, sono tutti convocati eccetto Lukaku e Berisha che, al rientro da Ferrara, ha accusato un indolenzimento al polpaccio. Sceglierò la formazione dopo l’allenamento di domattina. Diffidati in vista del Milan? Non farà questi calcoli”, ha proseguito Inzaghi.

Sul momento della squadra l’allenatore della Lazio ha aggiunto: “Abbiamo perso due trasferte contro Genoa e Spal in modo assolutamente fortuito. Arbitraggi? Noi facciamo scuola per quanto concerne la VAR: siamo stati i primi a subire un'espulsione da un nostro rigore a favore e ora abbiamo subito un rigore con i giocatori che dicono che non c'è niente. So che ci sono state delle proteste, mancano poche partite e vogliamo che sia il campo a decretare la nostra posizione finale in classifica senza rallentamenti esterni”.

Inzaghi ha poi concluso: “Corsa Champions? Dobbiamo correre solo su noi stessi e la nostra maturazione, abbiamo vinto gare importantissime come il derby e quella di domenica scorsa, siamo reduci da una sconfitta che brucia sopratutto per come è maturata”.