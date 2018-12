Lazio, chi gioca contro la Sampdoria? Le scelte di Inzaghi

Clima disteso e voglia di rispondere sul campo. In casa Lazio il ritiro è servito ad Inzaghi per serrare le fila di una squadra vogliosa di riprendersi i tre punti sul campo già da domenica contro la Sampdoria. Spazio dal 1' per Luis Alberto, a riposo a Verona proprio per essere al 100% contro i blucerchiati, panchina quindi per Correa. Ballottagio in difesa tra Luiz Felipe e Wallace. Per il resto solito 3-5-2, modificabile in 3-4-2-1, con Milinkovic Savic pendolo tra centrocampo e trequarti.

Probabile Lazio: Strakosha, Luiz Felipe (Wallace), Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.