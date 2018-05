Lazio, Olimpico già in formato Champions: venduti 60 000 biglietti in vista dell'Inter

Novanta minuti che valgono una stagione. No, in questo caso non è una frase di circostanza, ma la pura e semplice verità. Inter e Lazio si giocheranno la qualificazione alla prossima Champions League in quella che di fatto sarà una finale. Tre punti a dividere le due squadre. La vittoria ma anche il pareggio per far urlare di gioia i ragazzi di Inzaghi, un solo risultato a disposizione per la squadra di Spalletti dopo la clamorosa sconfitta subita dal Sassuolo. Tanti i dubbi e le incertezze, un futuro tutto da scrivere. Una sola certezza, ovvero l'Olimpico. Già, i tifosi della Lazio e quelli dell'Inter stanno rispondendo presente. 60 000 i biglietti venduti fino ad oggi, solo nella tribuna Monte Mario c'è ancora qualche posto libero. Tutti pronti a spingere i propri eroi, con i biancocelesti che ultimamente in casa hanno fatto fatica. Solo tre vittorie nelle ultime otto partite giocate davanti ai propri tifosi per Immobile e compagni. Un trend da invertire. Una battaglia da vincere. Per entrambe, per tornare a sentire la musica della Champions.

