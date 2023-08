Dopo una sola stagione in forza alla Lazio, Luis Maximiano è pronto a partire: è fatta per il trasferimento del portoghese all'Almeria. Manca solo l'ultimo ok di Lotito, ma l'estremo difensore ha già salutato la squadra. Il club romano ha già individuato il sostituto.

Lazio su Audero per sostituire Maximiano

La Lazio ha infatti puntato Emil Audero per il dopo Maximiano. Il portiere classe '97 è attualmente di proprietà della Sampdoria.