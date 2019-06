Lazio, blitz a Copenaghen per Vavro

La Lazio fa sul serio per Denis Vavro, difensore classe ’96 di proprietà del Copenaghen. Blitz nella giornata di ieri del club biancoceleste, che ha inviato in Danimarca un proprio dirigente per imbastire l’operazione, che sta ormai prendendo seriamente corpo.

Nove milioni più uno di bonus l’offerta della società del presidente Lotito, che conta di definire tutto entro la giornata di lunedì, nonostante il Copenaghen non abbia ancora individuato il sostituto. Intanto, domani Vavro è atteso a Copenaghen per le visite mediche di inizio stagione, utili per incontrare il club e prendere una decisione. Sul classe ’96 ci sono anche Atalanta e Roma, ma la Lazio resta al momento la grande favorita.