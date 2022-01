Oggi, nel pazzo e spettacolare 3-3 dell’Olimpico, ha aperto le danze con un rigore al sesto minuto. Dalla prossima stagione Nedim Bajrami, a Roma, potrebbe tornarci in pianta stabile.

Il centrocampista dell’Empoli e della nazionale albanese piace alla Lazio, che lo ha messo nel mirino per il mercato estivo. Il club biancoceleste vorrebbe bloccarlo per il prossimo anno, perché al momento non ci sono margini per definire l’operazione già a gennaio.

Su Bajrami è vivo l’interesse del Sassuolo, ma il giocatore vuole aspettare l’offerta giusta. Potrebbe arrivare proprio dalla Lazio. Il centrocampista classe 1999 potrebbe essere un innesto importante per il gioco di Sarri.