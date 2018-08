​Laxalt, parla l’agente: “Lo Zenit lo vuole. E quella promessa di Preziosi…”

Il suo nome è in cima alla lista dei desideri dello Zenit San Pietroburgo, con Sergej Semak che lo ha fatto seguire con attenzione dal suo staff durante il Mondiale. “Sì, è vero. Laxalt piace molto alla Zenit che ha parlato con il Genoa, ha chiesto informazioni. Adesso il club russo ha cambiato direttore sportivo (Javier Ribalta ha preso il posto di Cinquini) e presto dunque i contatti ripartiranno”, ha ammesso in esclusiva a GianlucaDiMarzio.com Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt.



Una trattativa quella tra lo Zenit e il Genoa iniziata ai primi di luglio, quando l’avvocato Mario de Rossi – intermediario con mandato in esclusiva dell’operazione fino al termine di questa sessione estiva di calciomercato – ha messo in contatto i due club, e che adesso potrebbe subire una nuova accelerata, quella decisiva. “Lo scorso anno dopo il mancato trasferimento all’Atalanta, il presidente del Genoa Preziosi ha promesso a Diego che lo avrebbe liberato tra una stagione (questa estate appunto, ndr) in caso fosse arrivata una proposta adeguata sia per lui che per il club”, ha proseguito Ariel Krasouski.

Zenit dunque che presto potrebbe sferrare un nuovo assalto per Laxalt: “Il Genoa lo valuta 20 milioni di euro, siamo in attesa che le parti tornino a parlare dopo l’avvicendamento nel ruolo di direttore sportivo avvenuto allo Zenit. Quel che è certo è che Diego sta benissimo al Genoa, sente questa città e questa squadra come una sua seconda casa. Con questa maglia è cresciuto molto, ha ottenuto la stima di tutta la Serie A e grazie al Genoa ha indossato la maglia della Nazionale, disputando un Mondiale da protagonista”, ha concluso Ariel Krasouski. Con Laxalt che potrebbe presto salutare l’Italia, lo Zenit fa sul serio.