Roma, Kristensen ha svolto le visite mediche | FOTO

La Roma ha accolto Rasmus Nissen Kristensen. Dopo l'arrivo in città nella giornata di giovedì, il classe 1997 ha svolto le visite mediche a Villa Stuart.

Il laterale, che arriva dal Leeds United, è arrivato nella clinica per sottoporsi alle visite mediche di rito poco prima delle 8 di mattina.

Poi si porcederà con la firma e l'ufficialità dell'operazione. Rasmus Kristensen diventerà presto il quarto acquisto della Roma in questa sessione di calciomercato. Dopo Houssem Aouar e Evan Ndicka, infatti, i giallorossi hanno chiuso con il Leeds anche per il ritorno di Diego Llorente.

Roma, visite mediche per Kristensen

I numeri di Kristensen

In stagione, il danese ha giocato 26 partite in Premier League segnando 3 gol e servendo 1 assist. Il classe 1997 è arrivato al Leeds la scorsa estate dal Red Bull Salisburgo. Kristensen è cresciuto nelle giovanili del Midtjylland, club che ha lasciato nel 2018 per passare all'Ajax.