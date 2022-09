Roma, trovato l'accordo con il Valencia per la cessione di Kluivert

Sfumato il passaggio al Fulham per motivi burocratici, Rafaela Pimenta ha trovato un accordo con il Valencia per il trasferimento di Kluivert

Era tutto fatto per il trasferimento di Justin Kluivert al Fulham dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto, poi l'operazione è saltata a causa di problemi burocratici.

In questi minuti, l'agente del classe 1999 della Roma, Rafaela Pimenta, sta lavorando per trovare una soluzione: in corso contatti con Espanyol e Valencia.

Roma, trovato l'accordo con il Valencia per Kluivert

Sfumato il passaggio al Fulham e fuori dal progetto tecnico di José Mourinho alla Roma, Justin Kluivert si prepara a diventare un nuovo giocatore del Valencia. L'attaccante è in viaggio verso la Spagna e nel frattempo le due società stanno cercando di chiudere le ultime formalità prima della fine del calciomercato.