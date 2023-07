Juventus, chieste informazioni per Scamacca

La Juventus ha accolto Cristiano Giuntoli nel ruolo di nuovo Football Director del club e va avanti con il suo calciomercato, dopo il rinnovo di Adrien Rabiot e l'acquisto dal Lille di Timothy Weah.

Nelle prossime settimane un passaggio cruciale riguarderà sicuramente l'attacco: è da capire infatti se Dusan Vlahovic, arrivato in bianconero dalla Fiorentina un anno e mezzo fa, rimarrà a Torino o lascierà la Juve.

Juve, chieste informazioni per Scamacca

Per tutelarsi nell'eventualità di una partenza dell'attaccante serbo, la Juventus ha già chiesto informazioni per Gianluca Scamacca, classe 1999 del West Ham, arrivato agli Hammers l'estate scorsa dal Sassuolo.

Sull'attaccante italiano ci sono anche il Milan e la Roma, ma in caso di partenza di Vlahovic la Juventus potrebbe muoversi con la formula del trasferimento a titolo definitivo, soluzione che potrebbe avvantaggiarla in sede di trattativa con gli inglesi. La Roma, per esempio, sta continuando a lavorare per un prestito, anche dopo il viaggio di Tiago Pinto in Inghilterra.

Per Scamacca nella stagione 2022-2023 ventisette presenze e otto gol con gli Hammers, prima dell'infortunio che ha concluso la sua stagione in anticipo e gli ha impedito di essere presente nella finale di Conference League poi vinta dagli inglesi contro la Fiorentina e anche alle final four di Nations League con l'Italia di Mancini.

Alla Juventus interessa anche un altro attaccante, il classe 2000 svizzero Noah Okafor, del Red Bull Salisburgo. Sul calciatore anche Roma e Lazio.