Juventus, ora è ufficiale: Emre Can è bianconero

Prima le visite mediche in mattinata, ora l'ufficialità. Emre Can è un nuovo giocatore della Juventus, ad annunciarlo la stessa società bianconera tramite un comunicato ufficiale: "La Juventus Football Club annuncia che Emre Can ha firmato un contratto che lo legherà ai Bianconeri dal 1 Luglio 2018 fino al 30 giugno 2022. Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Emre Can con effetti dal 1° luglio 2018 e scadenza al 30 giugno 2022. A fronte della sottoscrizione dell’accordo, Juventus sosterrà oneri accessori per € 16 milioni, pagabili nel corso dei prossimi due esercizi".