Juventus, prima offerta del Leeds per McKennie: le ultime novità

Juventus, novità importanti sull'asse Leeds-McKennie: prima offerta della squadra inglese per il centrocampista americano

A meno di una settimana dalla fine del calciomercato, le trattative cominciano a entrare nel vivo. La Juventus sta vivendo un momento particolarmente delicato della sua storia e prima di pensare agli acquisti dovrà prima vendere. In uscita c'è McKennie, finito nel mirino del Leeds: oggi la prima offerta ufficiale.

Juventus, offerta da 28 milioni del Leeds per McKennie

La squadra inglese ha deciso di puntare sul centrocampista americano e ha offerto alla Juventus 28 milioni di euro. I bianconeri dal canto loro chiedono 35 milioni, ma i la distanza sembra colmabile con bonus più o meno difficili da raggiungere.

Il proprietario del Leeds è americano, così come il suo allenatore e diversi membri della squadra. McKennie in Inghilterra andrebbe quindi a unirsi a una piccola comunità a stelle e strisce, motivo per cui il centrocampista ha già accettato la destinazione.