Ai piedi di Cancelo: la Juve dei record ha una nuova stella

Era il grande atteso contro l'Inter, realizza l'assist per il gol di Mandzukic: Allegri sorride, Cancelo si conferma un'arma in più della Juve

Record, record e ancora record. E una certezza: questa Juve non dipende da Ronaldo. Ma parla portoghese. È la seconda volta consecutiva che all’Allianz il grande atteso non fosse il solito CR7 ma quel giocatore che ha permesso alla Juve di arrivare all’asso del Real Madrid: Joao Cancelo. Prima era in Champions contro la sua ex spagnola, il Valencia; ora è in campionato, contro l’ex italiana che l’anno scorso aveva intuito il colpo e aveva regalato alla Serie A un esterno di livello superiore. Finisce 1-0 Juventus-Inter e il protagonista è proprio lui, Cancelo.

40 milioni: una spesa (alta) che i nerazzurri quest’estate hanno scelto di non sostenere e che Agnelli e Allegri benedicono una volta di più, perché anche oggi sulla fascia (prima destra, poi sinistra) i colpi di classe sono arrivati da lui. Si parla di esterno, non terzino, perché sarebbe un termine davvero troppo riduttivo per un giocatore votato all’attacco, che fa colpi da fantasista puro (il gioco di gambe a mettere a sedere l'altro ex Asamoah nel primo tempo ha portato agli applausi di tutto l’Allianz Stadium) e che confeziona assist capolavoro.















Sì, capolavoro: Allegri lo sposta sulla fascia sinistra per tenere più in difesa Vrsaljko, lui arriva sul fondo, rientra, crossa col destro per la testa di Mandzukic. Gol. Dal Valencia all’Inter: Cancelo era atteso e non ha fallito; super Mario ha di nuovo segnato. Le ultime due gioie davanti al pubblico juventino sono sue. E riesce a centrare un altro obiettivo: fare gol all’Inter. Non ci era mai riuscito.



Un traguardo raggiunto, un altro record per la Juve. Doppio anzi: con 3.163.509 € di incasso ha ottenuto il primato di incasso in Campionato, ma soprattutto dall’era dei tre punti ha eguagliato il miglior inizio di stagione nei cinque migliori campionati europei. 43 punti in 15 gare: ha raggiunto il Paris Saint-Germain di quest’anno. Lì c’è Neymar, qui c’è Ronaldo. E Mandzukic. E Cancelo. L’esterno che alla Juve mancava, l’attaccante aggiunto che parte da lontano.