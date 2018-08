Miralem Pjanic ancora con la Juventus. Il centrocampista bosniaco firmerà questa settimana il rinnovo di contratto con il club bianconero. Nella giornata di oggi è previsto un incontro per sistemare gli ultimi dettagli. Pjanic dovrebbe rinnovare per altri due anni fino al 2023 (l'attuale contratto scade nel 2021) andando a guadagnare circa 6.5 milioni di euro all'anno. Pjanic ancora in bianconero: in settimana arriverà anche la firma sul suo nuovo contratto.