Juventus, il Borussia Dortmund spinge per Emre Can

Va avanti la trattativa tra la Juventus e il Borussia Dortmund per Emre Can. I tedeschi stanno spingendo molto nelle ultime ore. I bianconeri si stanno convincendo a lasciarlo andare. L’offerta complessiva dei gialloneri è intorno ai 30 milioni di euro. Il calciatore tedesco si trasferirebbe in prestito per due milioni di euro con un obbligo fissato a 26 milioni più dei bonus legati agli obiettivi della squadra e del giocatore. Questa è l’ipotesi più concreta, ma è ancora tutta da definire nei dettagli.

In uscita invece Pjaca ha estimatori in Italia (Sampdoria e Parma), mentre dall’estero è l’Olympiacos la squadra che più si è interessata.

