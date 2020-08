Juventus, il dopo Sarri: Inzaghi e la suggestione Pirlo

Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus. È arrivato poco fa il comunicato. Ora si pensa al futuro. Tra le ipotesi al vaglio della società c'è il nome di Simone Inzaghi, che resta uno dei preferiti già valutato la scorsa estate.

Ma per raggiungere la Juve deve trovare l'accordo per liberarsi dalla Lazio. Tra le altre soluziono c’è anche la tentazione di affidare subito la prima squadra alla guida di Andrea Pirlo, che è l'attuale allenatore dell'Under 23 bianconera. Ci sono dunque valutazioni in corso in casa Juve.