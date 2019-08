Partito con un volo privato da Manchester alle 15.30 circa, il nuovo acquisto della Juventus è atterrato all'aeroporto di Caselle intorno alle 18.30.

[tweet id="1158778264716021760"][/tweet]

Primissimo impatto in bianconero per Danilo, che è stato accolto dalla società e subito portato in città nelle consuete auto con vetri oscurati in attesa di sostenere le visite mediche in programma per domani. Ecco il video del suo arrivo:

[videosky id="529129"][/videosky]