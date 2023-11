La Juventus cerca un centrocampista per gennaio: le ultime notizie da Hojbjerg a Thomas passando per Phillips

A causa delle lunghe assenze di Fagioli e Pogba, in vista della sessione di gennaio la Juventus sta sondando il mercato dei centrocampisti.

Negli ultimi giorni ci sono da registrare dei cambiamenti per quel che riguarda l'identikit del calciatore cercato da Allegri e dai dirigenti (Manna e Giuntoli).

Centrocampo Juventus: da Phillips a Thomas, le ultime

Se Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista centrale danese del Tottenham, era fino a poco tempo fa una delle prime scelte bianconere, ora la Juventus si sta orientando su un altro tipo di profilo: non più un play, bensì una mezzala dotata di capacità di inserimento e possibilmente con qualche gol nelle gambe.

Trovano conferme le indiscrezioni sull'idea Kalvin Phillips, inglese del Manchester City che ha giocato qualche minuto contro il Bournemouth nel weekend, sempre che i Citizens di Guardiola decidano di lasciarlo partire. L'opzione che i bianconeri potrebbero valutare, nel caso, è quella del prestito con diritto di riscatto.

Un'altra idea può portare ancora a Thomas Partey dell'Arsenal, che però negli ultimi anni si è procurato diversi infortuni e potrebbe lasciare questa incognita. Il ghanese era già un obiettivo bianconero nelle scorse sessioni.

Non è da escludere infine un tentativo in attacco per un calciatore con le caratteristiche di Domenico Berardi, e magari anche per lo stesso esterno offensivo del Sassuolo.