Juventus, offerta dell'Aston Villa per Bentancur: bianconeri non convinti

L'offerta dell'Aston Villa non convince il club bianconero, che sarebbe pronto a puntare su un nuovo centrocampista in caso di cessione

Situazione in evoluzione nel reparto di centrocampo per la Juventus. La trattativa Arsenal-Arthur si è bloccata, mentre è arrivata un’offerta dell’Aston Villa di 20 milioni di euro più bonus per Rodrigo Bentancur, ma al momento i bianconeri non sono convinti. La Juventus, infatti, dovrebbe riservare il 30% della rivendita al Boca Juniors.

In caso di partenza di un centrocampista, la Juventus sarebbe pronta a puntare su un nuovo centrocampista da consegnare ad Allegri. Nahitan Nandez piace molto ad Allegri essendo un giocatore versatile, ma rimane sempre vivo anche il nome di Denis Zakaria del Borussia M'gladbach, anche a parametro zero per la prossima stagione se non dovesse trovarsi un accordo subito.