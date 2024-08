Juve: Chiesa, Djalo e Nicolussi Caviglia non convocati per ragioni di mercato

Dopo la sconfitta nel ritiro in Germania contro il Norimberga, la Juventus si prepara ad affrontare una nuova amichevole, questa volta a Pescara, contro il Brest. Tra i convocati di Thiago Motta non appaiono vari giocatori, esclusi per ragioni di mercato, tra cui Chiesa, Djalò e Nicolussi-Caviglia.

Juventus-Brest, la scelta dei non convocati

Tra i non convocati di Thiago Motta per la sfida amichevole in programma questa sera allo stadio Adriatico contro il Brest, oltre a Miretti, non convocato in seguito all'infortunio, non sono presenti vari giocatori messi sul mercato e fuori dal progetto, come Arthur, Rugani, De Sciglio, Szczesny, Kostic. Tra questi, inoltre, non appaiono per lo stesso motivo Federico Chiesa, Djalò e Nicolussi-Caviglia.

Come noto, Chiesa non rientrerebbe nei piani di Thiago Motta per la sua Juventus. L'attaccante, vicino in estate anche alla Roma, ha comunque scelto di andare in ritiro (non aggregandosi però al gruppo nel ritiro in Germania). Il suo futuro continua a sembrare lontano dal bianconero. Discorso diverso per Djalò, che contro il Norimberga - seppur in una formazione con molte seconde linee - è partito titolare.

Prima convocazione per Douglas Luiz

In seguito, i convocati della Juventus per la sfida al Brest

PORTIERI: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio, Daffara.

DIFENSORI: Bremer, Gatti, Danilo, Cambiaso, Gonzalez, Cabal, Savona, Barbieri, Rouhl.

CENTROCAMPISTI: Douglas Luiz, K.Thuram, Locatelli, Fagioli, Adzic.

ATTACCANTI: Yildiz, Vlahovic, Sekulov, Weah, Mbangula.