Juventus, Bonucci esce dall'Olimpico in stampelle

Al 41' del primo tempo Leonardo Bonucci ha lasciato il campo e al suo posto è entrato Giorgio Chiellini. Lazio-Juventus dunque per il difensore non è durata nemmeno un tempo, causa infortunio.

Un problema alla caviglia per Bonucci, sul quale è tornato anche Massimiliano Allegri nel post gara: "Non ha la caviglia messa bene, ma tanto è arrivato Caceres". Sarà adesso da stabilire l'esatta entità ed i tempi di recupero dell'infortunio di Bonucci che la lasciato l'Olimpico in stampelle (foto in alto).