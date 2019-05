Lacrime, cori, pianti, striscioni: il saluto di Barzagli | FOTOGALLERY

Dopo il ringraziamento per Allegri nel primo tempo, è arrivato anche quello per Andrea Barzagli. I due simboli della Juventus lasciano la società bianconera, e il saluto da parte dell'Allianz Stadium è commovente. Prima uno striscione: "Andrea Barzagli, grazie campione. 8", per indicare il numero degli Scudetti vinti insieme. Quindi, al 15' della ripresa, il cambio. Tutto lo stadio che si alza per applaudirlo, tutti i compagni che corrono a salutarlo. Lui esce dal campo, piange, quindi abbraccia Allegri. Un momento lunghissimo. I tifosi, intanto, cantano: "Sotto la Curva!", gli dicono. Lui viene e abbraccia tutti, salutando a uno a uno i tifosi in prima fila. Un momento storico, indimenticabile. Per un campione che ha fatto tantisismo, in Nazionale e nei club. E che ora è pronto ad aprire una nuova parentesi. Scorri la gallery.