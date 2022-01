In Italia l'attaccante bianconero è seguito da Salernitana e Cagliari

Con l’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juve lo spazio per il giovane Kaio Jorge diminuirà ulteriormente. Per questo il club bianconero sta a provando a trovargli una sistemazione per permettergli di trovare più minutaggio.

In Italia, l’attaccante brasiliano, piace sempre a Cagliari e Salernitana. Nelle ultime ore è spuntata anche una pista estera che porta al Granada.

La Juve preferirebbe cederlo in Italia, ma il Granada è il club favorito tra quelli che seguono il giocatore all’estero. La cessione di Kaio Jorge è subordinata alla permanenza di Morata, per cui, al momento, non si muove ancora nulla.