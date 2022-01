Vlahovic, Icardi, Morata e Scamacca: la strategia Juve per l’attacco

Bentornato calciomercato, perché adesso l’attesa è finalmente terminata e fino al 31 gennaio si farà sul serio per rinforzare le rose. Un mese in cui difficilmente ci si annoierà, tra trattative, colpi di scena, suggestioni, scenari e intrighi.

Il primo, subito dopo l’apertura ufficiale del mercato di riparazione, riguarda l’attacco della Juventus e le strategie dei bianconeri, per il presente e anche per il futuro: una storia che ha come attori protagonisti – almeno per il momento – Alvaro Morata, Mauro Icardi, Gianluca Scamacca e anche Dusan Vlahovic, il sogno ‘proibito’ (o quasi) dei bianconeri. Ecco il punto della situazione sui movimenti in attacco della Juve.