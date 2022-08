Juve, non solo Paredes: contatti per Frattesi

Sono in corso valutazioni alla Juventus sul profilo giusto per il centrocampo: spunta il nome di Frattesi del Sassuolo

In casa Juventus sono in corso attualmente delle riflessioni su come rinforzare il reparto di centrocampo. A inizio mercato è già arrivato Paul Pogba, che nel frattempo ha subito un infortunio al menisco da cui recupererà verosimilmente a inizio settembre. Ma intanto la Juventus sta valutando se completare il reparto con un regista o con una mezzala.

Nel caso in cui si optasse per la prima soluzione, si punterebbe tutto su Leandro Paredes del Paris Saint-Germain, ieri autore di un assist per il gol di Lionel Messi nell'esordio stagionale dei parigini contro il Clermont. Se invece si dovesse scegliere di acquistare una mezzala, il primo nome sulla lista dei dirigenti bianconeri è quello di Davide Frattesi del Sassuolo.

Juventus, primi contatti per Frattesi

Ci sono stati anche dei primi contatti per valutare la fattibilità dell'operazione che potrebbe portare il centrocampista classe 1999, nel giro della nazionale azzurra, alla Juventus. Nei prossimi giorni si attendono dunque delle novità sulle strategie della Juventus per il centrocampo, e in particolare sulla strategia che si deciderà di adottare, sulle caratteristiche del profilo in entrata: la novità di queste ore è che salgono l'ipotesi di acquistare un interno sta acquisendo consistenza.

Intanto, sono da registrare i primi passi dei bianconeri per Frattesi, che a inizio mercato era stato anche fra gli obiettivi della Roma sul mercato. Su Frattesi si è mosso anche il Milan dopo l'infortunio occorso contro il Vicenza a Sandro Tonali, ma i dirigenti rossoneri dovranno capire eventualmente la fattibilità economica dell'operazione col Sassuolo, la cui formula potrebbe essere quella del prestito con l'obbligo di riscatto.