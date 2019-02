Sfogo Isco: "Al Real non hanno tutti le stesse opportunità”. E la Juve resta vigile

Isco porta allo scoperto il suo malessere: "Al Real non tutti hanno le stesse opportunità". E la Juventus resta vigile

Mugugni, panchine e musi lunghi. Tra Isco e il Real Madrid qualcosa sembra essersi definitivamente spezzato: il talento spagnolo sta trovando poco spazio sotto la gestione Solari, allenatore con cui evidentemente non è mai nato il giusto feeling.

E oggi, dopo mesi di silenzi, è lo stesso Isco a esternare pubblicamente il suo malessere per la situazione che si è venuta a creare. “Isco deve sapere che il Real non aspetta nessuno”, le parole dell’ex Blancos Rubén De La Red.

Con la replica di Isco che non si è fatta attendere: “Sono completamente d'accordo con De La Red. Però quando non hai le stesse opportunità dei tuoi compagni la situazione cambia...Comunque continuo a lavorare in attesa di un'occasione! Hala Madrid”, il tweet dello spagnolo.

[tweet id="1093545621473148928"][/tweet]

Una situazione che la Juventus osserva con attenzione. I bianconeri – che nelle settimane scorse hanno mantenuto vivi i contatti con l’entourage del calciatore (QUI) – infatti sono pronti a scendere in campo la prossima estate nel caso in cui Isco dovesse definitivamente rompere con il Real, visto che il giocatore piace da anni al ds Paratici.