Juventus, nuovi contatti per Isco

L’arrivo di Ramsey per giugno che verrà formalizzato dopo la Supercoppa italiana (qui), ma la Juventus non si ferma e continua a lavorare in vista della prossima estate. Società bianconera che continua a pensare a Isco: dopo la panchina di ieri e i segnali di rottura che arrivano da Madrid (qui), la Juventus continua a essere sempre più invogliata dalla possibilità di portare in Italia il giocatore del Real.

Anche oggi il direttore sportivo Paratici ha mantenuto vivi i contatti con l’entourage di Isco: colloqui e segnali utili a confermare il gradimento del club bianconero per il giocatore, ribadendo come la Juventus sia pronta a scendere in campo nel caso in cui si presentassero le condizioni per portare il giocatore in Italia.

Un corteggiamento, quello della Juventus nei confronti del calciatore del Real Madrid, che dura almeno da cinque anni. Con i bianconeri che lavorano già da ora a piccoli passi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, con la speranza che possa davvero essere quella giusta per provare a portare il giocatore a Torino.