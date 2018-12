Lazio, Inzaghi: "Rammarico per punti persi. Immobile e Parolo titolari"

Verso Lazio-Torino. Un match dal forte sapore di Europa, tra due formazioni in forma: i granata in formato trasferta (mai ko in nove gare) e i biancocelesti ritrovati (due vittorie consecutive). Ma per Simone Inzaghi, che ha parlato così alla conferenza stampa della vigilia, sarà anche il rematch dell'amaro precedente di un anno fa.

"Ci ricordiamo tutti quella partita. Avremmo dovuto avere un rigore a favore e invece è stato espulso Immobile. Così abbiamo perso sia la partita, sia Ciro per la trasferta di Bergamo. Una sconfitta immeritata, che a conti fatti ci è costata tanto in classifica".



Il Toro di oggi è anche più solido di quello che ha vinto all'Olimpico nella passata stagione. "Quella di Mazzarri è una squadra organizzata e di qualità . Hanno investito tanto sul mercato, si giocheranno l'accesso all'Europa League fino alla fine".



Mentre la sua Lazio punta a qualcosa in più. "C'è rammarico per qualche punto lasciato per strada, ma tolta la Juve hanno rallentato tutte. Dobbiamo solo pensare a migliorare e a consolidare la nostra classifica".



Sulla formazione di domani. "Sicuramente giocheranno Immobile e Parolo, che non hanno giocato a Bologna. Leiva? Al Dall'Ara mi aveva detto che voleva continuare, devo capire con lui e con lo staff medico quali sono le sue condizioni attuali". Poi c'è il solito ballottaggio Correa-Luis Alberto. "Valuterò di volta in volta, Luis è un giocatore intelligente e può fare tutti i ruoli. Lui è contento in ogni caso e già prima dell'acquisto di Leiva l'ho impiegato da regista", conclude Inzaghi.